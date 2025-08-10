Ledger AI প্রাইস (LEDGER)
Ledger AI(LEDGER) বর্তমানে 0.0048899USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.53MUSD। LEDGER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Ledger AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ledger AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0148357482 ছিল।
গত 60 দিনে, Ledger AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0136612955 ছিল।
গত 90 দিনে, Ledger AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0035735003403059855 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.36%
|30 দিন
|$ +0.0148357482
|+303.40%
|60 দিন
|$ +0.0136612955
|+279.38%
|90 দিন
|$ +0.0035735003403059855
|+271.46%
Ledger AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.82%
+0.36%
+3.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.
Ledger AI (LEDGER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LEDGERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LEDGER থেকে VND
₫128.6777185
|1 LEDGER থেকে AUD
A$0.007481547
|1 LEDGER থেকে GBP
￡0.003618526
|1 LEDGER থেকে EUR
€0.004156415
|1 LEDGER থেকে USD
$0.0048899
|1 LEDGER থেকে MYR
RM0.020733176
|1 LEDGER থেকে TRY
₺0.198872233
|1 LEDGER থেকে JPY
¥0.7188153
|1 LEDGER থেকে ARS
ARS$6.47667255
|1 LEDGER থেকে RUB
₽0.391143101
|1 LEDGER থেকে INR
₹0.428942028
|1 LEDGER থেকে IDR
Rp78.869343797
|1 LEDGER থেকে KRW
₩6.791484312
|1 LEDGER থেকে PHP
₱0.277501825
|1 LEDGER থেকে EGP
￡E.0.237355746
|1 LEDGER থেকে BRL
R$0.026552157
|1 LEDGER থেকে CAD
C$0.006699163
|1 LEDGER থেকে BDT
৳0.593340466
|1 LEDGER থেকে NGN
₦7.488343961
|1 LEDGER থেকে UAH
₴0.202001769
|1 LEDGER থেকে VES
Bs0.6259072
|1 LEDGER থেকে CLP
$4.7236434
|1 LEDGER থেকে PKR
Rs1.385602064
|1 LEDGER থেকে KZT
₸2.638883434
|1 LEDGER থেকে THB
฿0.158041568
|1 LEDGER থেকে TWD
NT$0.14620801
|1 LEDGER থেকে AED
د.إ0.017945933
|1 LEDGER থেকে CHF
Fr0.00391192
|1 LEDGER থেকে HKD
HK$0.038336816
|1 LEDGER থেকে MAD
.د.م0.044204696
|1 LEDGER থেকে MXN
$0.090805443
|1 LEDGER থেকে PLN
zł0.017799236
|1 LEDGER থেকে RON
лв0.021271065
|1 LEDGER থেকে SEK
kr0.046796343
|1 LEDGER থেকে BGN
лв0.008166133
|1 LEDGER থেকে HUF
Ft1.659240868
|1 LEDGER থেকে CZK
Kč0.102590102
|1 LEDGER থেকে KWD
د.ك0.0014914195
|1 LEDGER থেকে ILS
₪0.016772357