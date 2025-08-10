Layer2DAO প্রাইস (L2DAO)
Layer2DAO(L2DAO) বর্তমানে 0.00016401USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। L2DAO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ L2DAO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। L2DAO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Layer2DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Layer2DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000489455 ছিল।
গত 60 দিনে, Layer2DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000029262 ছিল।
গত 90 দিনে, Layer2DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000554421334248678 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.91%
|30 দিন
|$ +0.0000489455
|+29.84%
|60 দিন
|$ +0.0000029262
|+1.78%
|90 দিন
|$ -0.00000554421334248678
|-3.26%
Layer2DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.52%
+0.91%
+17.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Layer2DAO is expanding the Ethereum L2 ecosystem and investing in L2 ecosystem projects. The DAO will use its treasury to invest into high-impact L2 protocols and ecosystem plays, serving as a diversified venture fund for investors looking to gain exposure to the L2 ecosystem growth. It may also provide liquidity, depositing, and staking in the future, perpetually reinvesting proceeds back into the DAO. Layer2DAO will also provide incentives for users to move their funds to L2s and use protocols on those L2s, modeled after other protocols’ successful incentive programs. We plan on particularly supporting projects that have not launched their own token to drive adoption. Layer2DAO is governed by L2DAO token holders. Through the proposal and voting process L2DAO token holders will determine the actions and direction of Layer2DAO.
