Layer One X প্রাইস (L1X)
Layer One X(L1X) বর্তমানে 19.77USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। L1X থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ L1X থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। L1X এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Layer One X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.64729153152934 ছিল।
গত 30 দিনে, Layer One X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.2745106130 ছিল।
গত 60 দিনে, Layer One X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.6725358600 ছিল।
গত 90 দিনে, Layer One X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.463346582188509 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.64729153152934
|-3.16%
|30 দিন
|$ -1.2745106130
|-6.44%
|60 দিন
|$ +0.6725358600
|+3.40%
|90 দিন
|$ +5.463346582188509
|+38.19%
Layer One X এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.42%
-3.16%
+2.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.
