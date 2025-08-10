Lara প্রাইস (LARA)
Lara(LARA) বর্তমানে 0.00048055USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 102.14KUSD। LARA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LARA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LARA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Lara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Lara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002910480 ছিল।
গত 60 দিনে, Lara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000299778 ছিল।
গত 90 দিনে, Lara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005458672287621797 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+7.13%
|30 দিন
|$ +0.0002910480
|+60.57%
|60 দিন
|$ -0.0000299778
|-6.23%
|90 দিন
|$ -0.0005458672287621797
|-53.18%
Lara এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+7.13%
+14.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.
Lara (LARA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LARAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LARA থেকে VND
₫12.64567325
|1 LARA থেকে AUD
A$0.0007352415
|1 LARA থেকে GBP
￡0.000355607
|1 LARA থেকে EUR
€0.0004084675
|1 LARA থেকে USD
$0.00048055
|1 LARA থেকে MYR
RM0.002037532
|1 LARA থেকে TRY
₺0.0195439685
|1 LARA থেকে JPY
¥0.07064085
|1 LARA থেকে ARS
ARS$0.636488475
|1 LARA থেকে RUB
₽0.0384391945
|1 LARA থেকে INR
₹0.042153846
|1 LARA থেকে IDR
Rp7.7508053665
|1 LARA থেকে KRW
₩0.667426284
|1 LARA থেকে PHP
₱0.0272712125
|1 LARA থেকে EGP
￡E.0.023325897
|1 LARA থেকে BRL
R$0.0026093865
|1 LARA থেকে CAD
C$0.0006583535
|1 LARA থেকে BDT
৳0.058309937
|1 LARA থেকে NGN
₦0.7359094645
|1 LARA থেকে UAH
₴0.0198515205
|1 LARA থেকে VES
Bs0.0615104
|1 LARA থেকে CLP
$0.4642113
|1 LARA থেকে PKR
Rs0.136168648
|1 LARA থেকে KZT
₸0.259333613
|1 LARA থেকে THB
฿0.015531376
|1 LARA থেকে TWD
NT$0.014368445
|1 LARA থেকে AED
د.إ0.0017636185
|1 LARA থেকে CHF
Fr0.00038444
|1 LARA থেকে HKD
HK$0.003767512
|1 LARA থেকে MAD
.د.م0.004344172
|1 LARA থেকে MXN
$0.0089238135
|1 LARA থেকে PLN
zł0.001749202
|1 LARA থেকে RON
лв0.0020903925
|1 LARA থেকে SEK
kr0.0045988635
|1 LARA থেকে BGN
лв0.0008025185
|1 LARA থেকে HUF
Ft0.163060226
|1 LARA থেকে CZK
Kč0.010081939
|1 LARA থেকে KWD
د.ك0.00014656775
|1 LARA থেকে ILS
₪0.0016482865