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LandX Governance Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01089945 USD। LNDX-এর মার্কেট ক্যাপ 144,118 USD। LNDX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!LandX Governance Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01089945 USD। LNDX-এর মার্কেট ক্যাপ 144,118 USD। LNDX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

LNDX সম্পর্কে আরও

LNDX প্রাইসের তথ্য

LNDX কী

LNDX হোয়াইটপেপার

LNDX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

LNDX টোকেনোমিক্স

LNDX প্রাইস পূর্বাভাস

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LandX Governance Token লোগো

LandX Governance Token প্রাইস (LNDX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 LNDX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01089952
$0.01089952$0.01089952
-0.09%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
LandX Governance Token (LNDX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:24:53 (UTC+8)

LandX Governance Token-এর আজকের প্রাইস

আজ LandX Governance Token (LNDX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01089945, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.57% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LNDX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LNDX-এর জন্য $ 0.01089945

LandX Governance Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 144,118 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 13.22M LNDX। গত 24 ঘণ্টায়, LNDX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01073793 (নিম্ন) এবং $ 0.01265885 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.58 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01065587

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LNDX গত ঘণ্টায় -1.96% এবং গত 7 দিনে -21.68% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.04K-তে পৌঁছেছে।

LandX Governance Token (LNDX) এর মার্কেট তথ্য

$ 144.12K
$ 144.12K$ 144.12K

$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K

$ 783.23K
$ 783.23K$ 783.23K

13.22M
13.22M 13.22M

70,868,053.760063
70,868,053.760063 70,868,053.760063

LandX Governance Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 144.12K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.04K। LNDX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 13.22M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 70868053.760063। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 783.23K

LandX Governance Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01073793
$ 0.01073793$ 0.01073793
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01265885
$ 0.01265885$ 0.01265885
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01073793
$ 0.01073793$ 0.01073793

$ 0.01265885
$ 0.01265885$ 0.01265885

$ 3.58
$ 3.58$ 3.58

$ 0.01065587
$ 0.01065587$ 0.01065587

-1.96%

-9.56%

-21.68%

-21.68%

LandX Governance Token (LNDX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, LandX Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001153053867383749 ছিল।
গত 30 দিনে, LandX Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027873098 ছিল।
গত 60 দিনে, LandX Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0034206888 ছিল।
গত 90 দিনে, LandX Governance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000244673338847 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001153053867383749-9.56%
30 দিন$ -0.0027873098-25.57%
60 দিন$ -0.0034206888-31.38%
90 দিন$ +0.000000244673338847+0.00%

LandX Governance Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য LandX Governance Token (LNDX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LNDX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
LandX Governance Token (LNDX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, LandX Governance Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে LandX Governance Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? LNDX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, LandX Governance Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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LandX Governance Token সম্পর্কে

LandX Governance Token-এর বর্তমান দাম কত?

Tk1.3403099705314427640000 এ ট্রেডিং করছে, LandX Governance Token গত ২৪ ঘন্টায় -9.56% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে LNDX-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 13224108.502601996 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

LandX Governance Token-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk17722251.33681520336000, বিশ্বের #4864 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

LNDX ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk1.3204477879038570936000 থেকে Tk1.5566641317187522520000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

LandX Governance Token কীভাবে Tokenized Real Estate,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Tokenized Real Estate,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol টোকেন হিসেবে, LNDX উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: LandX Governance Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:24:53 (UTC+8)

LandX Governance Token (LNDX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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