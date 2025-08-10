L24AI AGENT প্রাইস (L24AI)
L24AI AGENT(L24AI) বর্তমানে 0.00002442USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.42KUSD। L24AI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ L24AI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। L24AI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, L24AI AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, L24AI AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000003944 ছিল।
গত 60 দিনে, L24AI AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011997 ছিল।
গত 90 দিনে, L24AI AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000002286606584508545 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.93%
|30 দিন
|$ +0.0000003944
|+1.62%
|60 দিন
|$ -0.0000011997
|-4.91%
|90 দিন
|$ -0.000002286606584508545
|-8.56%
L24AI AGENT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.93%
+10.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
L24AI is the first AI Agent launched on Live24.fun, designed to supercharge your token launch or meme coin. @L24AIAGENT unleashes AI-powered Twitter agents that automate community engagement, outreach, and content creation. Maximize your impact with 24/7 AI-driven growth, ensuring continuous and seamless interactions. With L24AI, you can effortlessly scale your project, engage your community, and boost visibility, all while saving time and resources.
L24AI AGENT (L24AI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। L24AIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 L24AI থেকে VND
₫0.6426123
|1 L24AI থেকে AUD
A$0.0000373626
|1 L24AI থেকে GBP
￡0.0000180708
|1 L24AI থেকে EUR
€0.000020757
|1 L24AI থেকে USD
$0.00002442
|1 L24AI থেকে MYR
RM0.0001035408
|1 L24AI থেকে TRY
₺0.0009931614
|1 L24AI থেকে JPY
¥0.00358974
|1 L24AI থেকে ARS
ARS$0.03234429
|1 L24AI থেকে RUB
₽0.0019533558
|1 L24AI থেকে INR
₹0.0021421224
|1 L24AI থেকে IDR
Rp0.3938709126
|1 L24AI থেকে KRW
₩0.0339164496
|1 L24AI থেকে PHP
₱0.001385835
|1 L24AI থেকে EGP
￡E.0.0011853468
|1 L24AI থেকে BRL
R$0.0001326006
|1 L24AI থেকে CAD
C$0.0000334554
|1 L24AI থেকে BDT
৳0.0029631228
|1 L24AI থেকে NGN
₦0.0373965438
|1 L24AI থেকে UAH
₴0.0010087902
|1 L24AI থেকে VES
Bs0.00312576
|1 L24AI থেকে CLP
$0.02358972
|1 L24AI থেকে PKR
Rs0.0069196512
|1 L24AI থেকে KZT
₸0.0131784972
|1 L24AI থেকে THB
฿0.0007892544
|1 L24AI থেকে TWD
NT$0.000730158
|1 L24AI থেকে AED
د.إ0.0000896214
|1 L24AI থেকে CHF
Fr0.000019536
|1 L24AI থেকে HKD
HK$0.0001914528
|1 L24AI থেকে MAD
.د.م0.0002207568
|1 L24AI থেকে MXN
$0.0004534794
|1 L24AI থেকে PLN
zł0.0000888888
|1 L24AI থেকে RON
лв0.000106227
|1 L24AI থেকে SEK
kr0.0002336994
|1 L24AI থেকে BGN
лв0.0000407814
|1 L24AI থেকে HUF
Ft0.0082861944
|1 L24AI থেকে CZK
Kč0.0005123316
|1 L24AI থেকে KWD
د.ك0.0000074481
|1 L24AI থেকে ILS
₪0.0000837606