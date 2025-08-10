FRXUSD সম্পর্কে আরও

FRXUSD প্রাইসের তথ্য

FRXUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FRXUSD টোকেনোমিক্স

FRXUSD প্রাইস পূর্বাভাস

L2 Standard Bridged frxUSD লোগো

L2 Standard Bridged frxUSD প্রাইস (FRXUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) এর প্রাইস

L2 Standard Bridged frxUSD(FRXUSD) বর্তমানে 1.002USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 94.92MUSD। FRXUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

L2 Standard Bridged frxUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.08%
L2 Standard Bridged frxUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
94.76M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FRXUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FRXUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, L2 Standard Bridged frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00080893 ছিল।
গত 30 দিনে, L2 Standard Bridged frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0112375302 ছিল।
গত 60 দিনে, L2 Standard Bridged frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021074064 ছিল।
গত 90 দিনে, L2 Standard Bridged frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000556426573918 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00080893+0.08%
30 দিন$ -0.0112375302-1.12%
60 দিন$ +0.0021074064+0.21%
90 দিন$ +0.000556426573918+0.06%

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

L2 Standard Bridged frxUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.997232
$ 0.997232$ 0.997232

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

+0.08%

+0.08%

+0.26%

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 94.92M
$ 94.92M$ 94.92M

--
----

94.76M
94.76M 94.76M

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) এর টোকেনোমিক্স

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FRXUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FRXUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FRXUSD থেকে VND
26,367.63
1 FRXUSD থেকে AUD
A$1.53306
1 FRXUSD থেকে GBP
0.74148
1 FRXUSD থেকে EUR
0.8517
1 FRXUSD থেকে USD
$1.002
1 FRXUSD থেকে MYR
RM4.24848
1 FRXUSD থেকে TRY
40.75134
1 FRXUSD থেকে JPY
¥147.294
1 FRXUSD থেকে ARS
ARS$1,327.149
1 FRXUSD থেকে RUB
80.14998
1 FRXUSD থেকে INR
87.89544
1 FRXUSD থেকে IDR
Rp16,161.28806
1 FRXUSD থেকে KRW
1,391.65776
1 FRXUSD থেকে PHP
56.8635
1 FRXUSD থেকে EGP
￡E.48.63708
1 FRXUSD থেকে BRL
R$5.44086
1 FRXUSD থেকে CAD
C$1.37274
1 FRXUSD থেকে BDT
121.58268
1 FRXUSD থেকে NGN
1,534.45278
1 FRXUSD থেকে UAH
41.39262
1 FRXUSD থেকে VES
Bs128.256
1 FRXUSD থেকে CLP
$967.932
1 FRXUSD থেকে PKR
Rs283.92672
1 FRXUSD থেকে KZT
540.73932
1 FRXUSD থেকে THB
฿32.38464
1 FRXUSD থেকে TWD
NT$29.9598
1 FRXUSD থেকে AED
د.إ3.67734
1 FRXUSD থেকে CHF
Fr0.8016
1 FRXUSD থেকে HKD
HK$7.85568
1 FRXUSD থেকে MAD
.د.م9.05808
1 FRXUSD থেকে MXN
$18.60714
1 FRXUSD থেকে PLN
3.64728
1 FRXUSD থেকে RON
лв4.3587
1 FRXUSD থেকে SEK
kr9.58914
1 FRXUSD থেকে BGN
лв1.67334
1 FRXUSD থেকে HUF
Ft339.99864
1 FRXUSD থেকে CZK
21.02196
1 FRXUSD থেকে KWD
د.ك0.30561
1 FRXUSD থেকে ILS
3.43686