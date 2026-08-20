Kurumi প্রাইস (KURUMI)
আজ Kurumi (KURUMI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KURUMI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KURUMI-এর জন্য $ 0।
Kurumi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 34,549 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B KURUMI। গত 24 ঘণ্টায়, KURUMI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00587633 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KURUMI গত ঘণ্টায় +0.68% এবং গত 7 দিনে +12.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Kurumi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 34.55K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। KURUMI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 34.55K।
+0.68%
+8.61%
+12.25%
+12.25%
আজকে, Kurumi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kurumi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Kurumi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Kurumi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+8.61%
|30 দিন
|$ 0
|+16.15%
|60 দিন
|$ 0
|-5.52%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Kurumi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কুরুমি সম্পর্কে কী?
কু-চান | কুরুমি একটি সম্প্রদায়-চালিত টোকেন, যা জাপানের চিবা ওয়ান ডগ শেল্টার থেকে উদ্ধার করা একটি সত্যিকারের সাহসী সাদা শিবা ইনুর গল্প থেকে অনুপ্রাণিত—একই শেল্টার যেখানে কোকোরো এবং নেইরো একসময় আশা খুঁজে পেয়েছিল। রিকো.ওয়াকো.মামার সুক্ষ্ম যত্নের অধীনে, কু-চানের যাত্রা কাবোসুমামা এবং মূল ডোজের মাধ্যমে শুরু হওয়া সহানুভূতি এবং উদ্ধারের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখছে। প্রকল্পটি দ্বিতীয় সুযোগের সত্যিকারের গল্প এবং উদ্ধার করা প্রাণী এবং তাদের যত্ন নেওয়া মানুষের মধ্যে বন্ধনকে উদযাপন করে, সামগ্রিক শিবা-অনুপ্রাণিত পরিবেশে সম্প্রদায়, দয়া এবং সংযোগের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।
কুরুমি কী বিশেষত্ব রাখে?
কু-চান | কুরুমি একটি বিরল উদ্ধার ঐতিহ্যের অংশ, যা বেশ কয়েকটি পরিচিত শেল্টার কুকুর—ডোজে, কোকোরো এবং নেইরো—কে সংযুক্ত করে, সবাই চিবা ওয়ান থেকে উদ্ধার করা। এই উদ্ধার বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত একমাত্র সাদা শিবা ইনু হিসেবে, কুরুমির গল্প সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উদ্ধার কাহিনীর মধ্যে অনন্যতা এবং ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে। প্রকল্পটি সত্যিকারের গল্প বলার এবং বাস্তব উদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণের উপর ফোকাস করে, এটিকে সাধারণ মিম টোকেন থেকে আলাদা করে তোলে কারণ এটি তার পরিচয়কে সত্য, সহানুভূতি এবং ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলে।কুরুমির ইতিহাস কুরুমি ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে চালু হয়েছিল। ২০ অক্টোবর সম্প্রদায় এটি গ্রহণ করেছে।
কুরুমির পরবর্তী পরিকল্পনা কী?
মিডিয়া বিপণন এবং বিজ্ঞাপন KOL এবং অংশীদারিত্ব প্রচার, ট্রেন্ডিং এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম এবং এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি
কু-চান কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?
কু-চান | কুরুমি টোকেন একটি সম্প্রদায় টোকেন হিসেবে কাজ করে, যা কু-চান ইকোসিস্টেমের মধ্যে জড়িত থাকা, গল্প বলা এবং প্রকল্প উন্নয়নকে সমর্থন করে। এটি সম্প্রদায় নেতৃত্বাধীন উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে, যেমন শিল্প, মিডিয়া এবং প্রাণী উদ্ধার সম্পর্কিত দাতব্য সচেতনতা। এই টোকেন সামাজিক অভিযান, সংগ্রহযোগ্য পুরস্কার এবং চিবা ওয়ান কুকুরের সঙ্গে সংযুক্ত উদ্ধার ঐতিহ্যকে উদযাপন করে সীমিত ডিজিটাল বা বাস্তব সহযোগিতার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
Kurumi কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?
Kurumi -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।
KURUMI-এর বর্তমান দাম কত?
টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় 8.60% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।
Kurumi কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?
Kurumi BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে KURUMI-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।
Kurumi-এর বাজার মূলধন কত?
এর বাজার মূলধন Tk4248505.12382650648000, যা এই অ্যাসেটকে #6606 র্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।
KURUMI-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?
বাজারে 1000000000.0 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।
Kurumi-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত একদিনে, KURUMI Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।
আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘন্টায়, Kurumi Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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