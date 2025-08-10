KNJ সম্পর্কে আরও

Kunji Finance লোগো

Kunji Finance প্রাইস (KNJ)

তালিকাভুক্ত নয়

Kunji Finance (KNJ) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0277247
$0.0277247
-6.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Kunji Finance (KNJ) এর প্রাইস

Kunji Finance(KNJ) বর্তমানে 0.02772443USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.22MUSD। KNJ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Kunji Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-6.18%
Kunji Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
44.01M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KNJ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KNJ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Kunji Finance (KNJ) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00182643432169641 ছিল।
গত 30 দিনে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0035332484 ছিল।
গত 60 দিনে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020453615 ছিল।
গত 90 দিনে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00583964153848285 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00182643432169641-6.18%
30 দিন$ -0.0035332484-12.74%
60 দিন$ -0.0020453615-7.37%
90 দিন$ +0.00583964153848285+26.68%

Kunji Finance (KNJ) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Kunji Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.02767102
$ 0.02767102

$ 0.0295817
$ 0.0295817

$ 0.650349
$ 0.650349

-0.02%

-6.18%

+6.91%

Kunji Finance (KNJ) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.22M
$ 1.22M

--
--

44.01M
44.01M

Kunji Finance (KNJ) কী?

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Kunji Finance (KNJ) এর টোকেনোমিক্স

Kunji Finance (KNJ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KNJটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kunji Finance (KNJ) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

