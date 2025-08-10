Kunji Finance প্রাইস (KNJ)
Kunji Finance(KNJ) বর্তমানে 0.02772443USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.22MUSD। KNJ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00182643432169641 ছিল।
গত 30 দিনে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0035332484 ছিল।
গত 60 দিনে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020453615 ছিল।
গত 90 দিনে, Kunji Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00583964153848285 ছিল।
|আজ
|$ -0.00182643432169641
|-6.18%
|30 দিন
|$ -0.0035332484
|-12.74%
|60 দিন
|$ -0.0020453615
|-7.37%
|90 দিন
|$ +0.00583964153848285
|+26.68%
Kunji Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
-6.18%
+6.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
Kunji Finance (KNJ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KNJটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
