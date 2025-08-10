Kundalini is a real girl প্রাইস (KUNDALINI)
Kundalini is a real girl(KUNDALINI) বর্তমানে 0.00002664USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.64KUSD। KUNDALINI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KUNDALINI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KUNDALINI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kundalini is a real girl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kundalini is a real girl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000010278 ছিল।
গত 60 দিনে, Kundalini is a real girl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000075982 ছিল।
গত 90 দিনে, Kundalini is a real girl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000003625688920021637 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.70%
|30 দিন
|$ +0.0000010278
|+3.86%
|60 দিন
|$ +0.0000075982
|+28.52%
|90 দিন
|$ +0.000003625688920021637
|+15.75%
Kundalini is a real girl এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+5.70%
+18.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 KUNDALINI থেকে VND
₫0.7010316
|1 KUNDALINI থেকে AUD
A$0.0000407592
|1 KUNDALINI থেকে GBP
￡0.0000197136
|1 KUNDALINI থেকে EUR
€0.000022644
|1 KUNDALINI থেকে USD
$0.00002664
|1 KUNDALINI থেকে MYR
RM0.0001129536
|1 KUNDALINI থেকে TRY
₺0.0010834488
|1 KUNDALINI থেকে JPY
¥0.00391608
|1 KUNDALINI থেকে ARS
ARS$0.03528468
|1 KUNDALINI থেকে RUB
₽0.0021309336
|1 KUNDALINI থেকে INR
₹0.0023368608
|1 KUNDALINI থেকে IDR
Rp0.4296773592
|1 KUNDALINI থেকে KRW
₩0.0369997632
|1 KUNDALINI থেকে PHP
₱0.00151182
|1 KUNDALINI থেকে EGP
￡E.0.0012931056
|1 KUNDALINI থেকে BRL
R$0.0001446552
|1 KUNDALINI থেকে CAD
C$0.0000364968
|1 KUNDALINI থেকে BDT
৳0.0032324976
|1 KUNDALINI থেকে NGN
₦0.0407962296
|1 KUNDALINI থেকে UAH
₴0.0011004984
|1 KUNDALINI থেকে VES
Bs0.00340992
|1 KUNDALINI থেকে CLP
$0.02573424
|1 KUNDALINI থেকে PKR
Rs0.0075487104
|1 KUNDALINI থেকে KZT
₸0.0143765424
|1 KUNDALINI থেকে THB
฿0.0008610048
|1 KUNDALINI থেকে TWD
NT$0.000796536
|1 KUNDALINI থেকে AED
د.إ0.0000977688
|1 KUNDALINI থেকে CHF
Fr0.000021312
|1 KUNDALINI থেকে HKD
HK$0.0002088576
|1 KUNDALINI থেকে MAD
.د.م0.0002408256
|1 KUNDALINI থেকে MXN
$0.0004947048
|1 KUNDALINI থেকে PLN
zł0.0000969696
|1 KUNDALINI থেকে RON
лв0.000115884
|1 KUNDALINI থেকে SEK
kr0.0002549448
|1 KUNDALINI থেকে BGN
лв0.0000444888
|1 KUNDALINI থেকে HUF
Ft0.0090394848
|1 KUNDALINI থেকে CZK
Kč0.0005589072
|1 KUNDALINI থেকে KWD
د.ك0.0000081252
|1 KUNDALINI থেকে ILS
₪0.0000913752