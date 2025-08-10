KRD সম্পর্কে আরও

Krypton DAO লোগো

Krypton DAO প্রাইস (KRD)

তালিকাভুক্ত নয়

Krypton DAO (KRD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01193549
$0.01193549$0.01193549
-2.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Krypton DAO (KRD) এর প্রাইস

Krypton DAO(KRD) বর্তমানে 0.01193395USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.22MUSD। KRD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Krypton DAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.98%
Krypton DAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
102.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KRD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KRD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Krypton DAO (KRD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Krypton DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00036718079757992 ছিল।
গত 30 দিনে, Krypton DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0031537980 ছিল।
গত 60 দিনে, Krypton DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0080050108 ছিল।
গত 90 দিনে, Krypton DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.045164091013728486 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00036718079757992-2.98%
30 দিন$ -0.0031537980-26.42%
60 দিন$ -0.0080050108-67.07%
90 দিন$ -0.045164091013728486-79.09%

Krypton DAO (KRD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Krypton DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01181252
$ 0.01181252$ 0.01181252

$ 0.0129199
$ 0.0129199$ 0.0129199

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

-1.53%

-2.98%

+4.46%

Krypton DAO (KRD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

102.46M
102.46M 102.46M

Krypton DAO (KRD) কী?

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

Krypton DAO (KRD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Krypton DAO (KRD) এর টোকেনোমিক্স

Krypton DAO (KRD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KRDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

