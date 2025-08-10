KRAMPUS প্রাইস (KRAMPUS)
KRAMPUS(KRAMPUS) বর্তমানে 0.00002486USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.66KUSD। KRAMPUS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KRAMPUS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KRAMPUS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KRAMPUS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, KRAMPUS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000060704 ছিল।
গত 60 দিনে, KRAMPUS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000128980 ছিল।
গত 90 দিনে, KRAMPUS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000002506792336276264 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.57%
|30 দিন
|$ +0.0000060704
|+24.42%
|60 দিন
|$ +0.0000128980
|+51.88%
|90 দিন
|$ +0.000002506792336276264
|+11.21%
KRAMPUS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.88%
+2.57%
+6.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve.
KRAMPUS (KRAMPUS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KRAMPUSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
