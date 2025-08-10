Koro Go প্রাইস (KORO)
Koro Go(KORO) বর্তমানে 0.00008486USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.49KUSD। KORO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KORO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KORO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Koro Go থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Koro Go থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000114229 ছিল।
গত 60 দিনে, Koro Go থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Koro Go থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Koro Go এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.30%
-2.24%
+3.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
