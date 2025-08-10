KOLANA প্রাইস (KOLANA)
KOLANA(KOLANA) বর্তমানে 0.00001204USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.03KUSD। KOLANA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KOLANA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KOLANA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KOLANA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, KOLANA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015489 ছিল।
গত 60 দিনে, KOLANA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000018005 ছিল।
গত 90 দিনে, KOLANA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
KOLANA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+10.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun.
KOLANA (KOLANA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KOLANAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
