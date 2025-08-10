KOK প্রাইস (KOK)
KOK(KOK) বর্তমানে 0.00018455USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.81KUSD। KOK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KOK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KOK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, KOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003540 ছিল।
গত 60 দিনে, KOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000001796 ছিল।
গত 90 দিনে, KOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00006364907118841165 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.00%
|30 দিন
|$ -0.0000003540
|-0.19%
|60 দিন
|$ +0.0000001796
|+0.10%
|90 দিন
|$ +0.00006364907118841165
|+52.65%
KOK এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+0.00%
+0.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 KOK থেকে VND
₫4.85643325
|1 KOK থেকে AUD
A$0.0002823615
|1 KOK থেকে GBP
￡0.000136567
|1 KOK থেকে EUR
€0.0001568675
|1 KOK থেকে USD
$0.00018455
|1 KOK থেকে MYR
RM0.000782492
|1 KOK থেকে TRY
₺0.0075056485
|1 KOK থেকে JPY
¥0.02712885
|1 KOK থেকে ARS
ARS$0.244436475
|1 KOK থেকে RUB
₽0.0147621545
|1 KOK থেকে INR
₹0.016188726
|1 KOK থেকে IDR
Rp2.9766124865
|1 KOK থেকে KRW
₩0.256317804
|1 KOK থেকে PHP
₱0.0104732125
|1 KOK থেকে EGP
￡E.0.008958057
|1 KOK থেকে BRL
R$0.0010021065
|1 KOK থেকে CAD
C$0.0002528335
|1 KOK থেকে BDT
৳0.022393297
|1 KOK থেকে NGN
₦0.2826180245
|1 KOK থেকে UAH
₴0.0076237605
|1 KOK থেকে VES
Bs0.0236224
|1 KOK থেকে CLP
$0.1782753
|1 KOK থেকে PKR
Rs0.052294088
|1 KOK থেকে KZT
₸0.099594253
|1 KOK থেকে THB
฿0.005964656
|1 KOK থেকে TWD
NT$0.005518045
|1 KOK থেকে AED
د.إ0.0006772985
|1 KOK থেকে CHF
Fr0.00014764
|1 KOK থেকে HKD
HK$0.001446872
|1 KOK থেকে MAD
.د.م0.001668332
|1 KOK থেকে MXN
$0.0034270935
|1 KOK থেকে PLN
zł0.000671762
|1 KOK থেকে RON
лв0.0008027925
|1 KOK থেকে SEK
kr0.0017661435
|1 KOK থেকে BGN
лв0.0003081985
|1 KOK থেকে HUF
Ft0.062621506
|1 KOK থেকে CZK
Kč0.003871859
|1 KOK থেকে KWD
د.ك0.00005628775
|1 KOK থেকে ILS
₪0.0006330065