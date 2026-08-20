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Kodiak Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,113224 USD। KDK-এর মার্কেট ক্যাপ 1 670 063 USD। KDK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Kodiak Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,113224 USD। KDK-এর মার্কেট ক্যাপ 1 670 063 USD। KDK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KDK সম্পর্কে আরও

KDK প্রাইসের তথ্য

KDK কী

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Kodiak Finance প্রাইস (KDK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KDK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0,113473
$0,113473$0,113473
+0,01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Kodiak Finance (KDK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:18:29 (UTC+8)

Kodiak Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Kodiak Finance (KDK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0,113224, যা গত 24 ঘণ্টায় 2,16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KDK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KDK-এর জন্য $ 0,113224

Kodiak Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1 670 063 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 14,75M KDK। গত 24 ঘণ্টায়, KDK এর ট্রেড হয়েছে $ 0,110592 (নিম্ন) এবং $ 0,113947 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0,45994 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0,107932

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KDK গত ঘণ্টায় +0,04% এবং গত 7 দিনে +3,19% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 48,54K-তে পৌঁছেছে।

Kodiak Finance (KDK) এর মার্কেট তথ্য

$ 1,67M
$ 1,67M$ 1,67M

$ 48,54K
$ 48,54K$ 48,54K

$ 11,32M
$ 11,32M$ 11,32M

14,75M
14,75M 14,75M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Kodiak Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1,67M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 48,54K। KDK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 14,75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11,32M

Kodiak Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0,110592
$ 0,110592$ 0,110592
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0,113947
$ 0,113947$ 0,113947
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0,110592
$ 0,110592$ 0,110592

$ 0,113947
$ 0,113947$ 0,113947

$ 0,45994
$ 0,45994$ 0,45994

$ 0,107932
$ 0,107932$ 0,107932

+0,04%

+2,16%

+3,19%

+3,19%

Kodiak Finance (KDK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Kodiak Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0023895 ছিল।
গত 30 দিনে, Kodiak Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0099373308 ছিল।
গত 60 দিনে, Kodiak Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0327861717 ছিল।
গত 90 দিনে, Kodiak Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00000070493303276 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0,0023895+2,16%
30 দিন$ -0,0099373308-8,77%
60 দিন$ -0,0327861717-28,95%
90 দিন$ +0,00000070493303276+0,00%

Kodiak Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Kodiak Finance (KDK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KDK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0,00%
Kodiak Finance (KDK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Kodiak Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Kodiak Finance এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? KDK এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Kodiak Finance প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Kodiak Finance সম্পর্কে

Kodiak Finance-এর বর্তমান দাম কত?

Kodiak Finance Tk13.92320310689549248000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 2.15% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

KDK-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 2.15% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি KDK বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Kodiak Finance-এর তুলনায় Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, KDK ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Kodiak Finance-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk205368352.56051019976000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, KDK #2363 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk13.59954495511363584000 থেকে Tk14.01211072229757544000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

KDK কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Kodiak Finance ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে KDK-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

14750000.0 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kodiak Finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:18:29 (UTC+8)

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