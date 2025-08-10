KPAD সম্পর্কে আরও

KickPad লোগো

KickPad প্রাইস (KPAD)

তালিকাভুক্ত নয়

KickPad (KPAD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00091853
$0.00091853$0.00091853
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে KickPad (KPAD) এর প্রাইস

KickPad(KPAD) বর্তমানে 0.00091853USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 52.11KUSD। KPAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

KickPad এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
KickPad এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
56.73M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KPAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KPAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ KickPad (KPAD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, KickPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, KickPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001354142 ছিল।
গত 60 দিনে, KickPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001094101 ছিল।
গত 90 দিনে, KickPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000926896182825714 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0001354142+14.74%
60 দিন$ +0.0001094101+11.91%
90 দিন$ +0.0000926896182825714+11.22%

KickPad (KPAD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

KickPad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

--

--

+2.15%

KickPad (KPAD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 52.11K
$ 52.11K$ 52.11K

--
----

56.73M
56.73M 56.73M

KickPad (KPAD) কী?

The native token of the KickPad ecosystem. A high-powered IDO Launchpad that allows KPAD holders access to private sale rounds, as well as a rugpull-mitigating open-source DEX.

KickPad (KPAD) এর টোকেনোমিক্স

KickPad (KPAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KPADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: KickPad (KPAD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

KPAD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 KPAD থেকে VND
24.17111695
1 KPAD থেকে AUD
A$0.0014053509
1 KPAD থেকে GBP
0.0006797122
1 KPAD থেকে EUR
0.0007807505
1 KPAD থেকে USD
$0.00091853
1 KPAD থেকে MYR
RM0.0038945672
1 KPAD থেকে TRY
0.0373566151
1 KPAD থেকে JPY
¥0.13502391
1 KPAD থেকে ARS
ARS$1.216592985
1 KPAD থেকে RUB
0.0734732147
1 KPAD থেকে INR
0.0805734516
1 KPAD থেকে IDR
Rp14.8149979259
1 KPAD থেকে KRW
1.2757279464
1 KPAD থেকে PHP
0.0521265775
1 KPAD থেকে EGP
￡E.0.0445854462
1 KPAD থেকে BRL
R$0.0049876179
1 KPAD থেকে CAD
C$0.0012583861
1 KPAD থেকে BDT
0.1114544302
1 KPAD থেকে NGN
1.4066276567
1 KPAD থেকে UAH
0.0379444743
1 KPAD থেকে VES
Bs0.11757184
1 KPAD থেকে CLP
$0.88729998
1 KPAD থেকে PKR
Rs0.2602746608
1 KPAD থেকে KZT
0.4956938998
1 KPAD থেকে THB
฿0.0296868896
1 KPAD থেকে TWD
NT$0.027464047
1 KPAD থেকে AED
د.إ0.0033710051
1 KPAD থেকে CHF
Fr0.000734824
1 KPAD থেকে HKD
HK$0.0072012752
1 KPAD থেকে MAD
.د.م0.0083035112
1 KPAD থেকে MXN
$0.0170571021
1 KPAD থেকে PLN
0.0033434492
1 KPAD থেকে RON
лв0.0039956055
1 KPAD থেকে SEK
kr0.0087903321
1 KPAD থেকে BGN
лв0.0015339451
1 KPAD থেকে HUF
Ft0.3116755996
1 KPAD থেকে CZK
0.0192707594
1 KPAD থেকে KWD
د.ك0.00028015165
1 KPAD থেকে ILS
0.0031505579