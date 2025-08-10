Kichi প্রাইস (KICHI)
Kichi(KICHI) বর্তমানে 0.00000431USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.30KUSD। KICHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KICHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KICHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kichi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kichi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006128 ছিল।
গত 60 দিনে, Kichi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000685 ছিল।
গত 90 দিনে, Kichi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001001045040813959 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000006128
|+14.22%
|60 দিন
|$ +0.0000000685
|+1.59%
|90 দিন
|$ -0.000001001045040813959
|-18.84%
Kichi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
🔥 Kichi – The untamed spirit of the wild meets the future of blockchain! 🔥 Under the moonlight, this flame-tailed wolf embodies Solana’s fiercest and most loyal force. A guardian of courage, freedom, and decentralized power, Kichi is more than just a symbol—it’s a revolution. 🌕 Fearless, untamed, unstoppable—Kichi runs with the fire of innovation, breaking the chains of the old world and leading the pack into the decentralized future. With every step, it ignites the blockchain with unwavering strength and limitless potential. Are you ready to embrace the wild and break the limits with Kichi? 🚀🔥
Kichi (KICHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KICHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 KICHI থেকে VND
₫0.11341765
|1 KICHI থেকে AUD
A$0.0000065943
|1 KICHI থেকে GBP
￡0.0000031894
|1 KICHI থেকে EUR
€0.0000036635
|1 KICHI থেকে USD
$0.00000431
|1 KICHI থেকে MYR
RM0.0000182744
|1 KICHI থেকে TRY
₺0.0001758049
|1 KICHI থেকে JPY
¥0.00063357
|1 KICHI থেকে ARS
ARS$0.005708595
|1 KICHI থেকে RUB
₽0.0003436363
|1 KICHI থেকে INR
₹0.0003780732
|1 KICHI থেকে IDR
Rp0.0695161193
|1 KICHI থেকে KRW
₩0.0059860728
|1 KICHI থেকে PHP
₱0.0002445925
|1 KICHI থেকে EGP
￡E.0.0002076127
|1 KICHI থেকে BRL
R$0.0000234033
|1 KICHI থেকে CAD
C$0.0000059047
|1 KICHI থেকে BDT
৳0.0005229754
|1 KICHI থেকে NGN
₦0.0066002909
|1 KICHI থেকে UAH
₴0.0001780461
|1 KICHI থেকে VES
Bs0.00055168
|1 KICHI থেকে CLP
$0.00417639
|1 KICHI থেকে PKR
Rs0.0012212816
|1 KICHI থেকে KZT
₸0.0023259346
|1 KICHI থেকে THB
฿0.0001382217
|1 KICHI থেকে TWD
NT$0.000128869
|1 KICHI থেকে AED
د.إ0.0000158177
|1 KICHI থেকে CHF
Fr0.000003448
|1 KICHI থেকে HKD
HK$0.0000337904
|1 KICHI থেকে MAD
.د.م0.0000389624
|1 KICHI থেকে MXN
$0.0000800367
|1 KICHI থেকে PLN
zł0.0000156884
|1 KICHI থেকে RON
лв0.0000187485
|1 KICHI থেকে SEK
kr0.0000412467
|1 KICHI থেকে BGN
лв0.0000071977
|1 KICHI থেকে HUF
Ft0.0014624692
|1 KICHI থেকে CZK
Kč0.0000904238
|1 KICHI থেকে KWD
د.ك0.00000130593
|1 KICHI থেকে ILS
₪0.0000147833