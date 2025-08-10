Kerosene প্রাইস (KEROSENE)
Kerosene(KEROSENE) বর্তমানে 0.00119645USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 230.24KUSD। KEROSENE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KEROSENE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KEROSENE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kerosene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kerosene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004216609 ছিল।
গত 60 দিনে, Kerosene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007048041 ছিল।
গত 90 দিনে, Kerosene থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00226847915311177 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+8.03%
|30 দিন
|$ -0.0004216609
|-35.24%
|60 দিন
|$ -0.0007048041
|-58.90%
|90 দিন
|$ -0.00226847915311177
|-65.46%
Kerosene এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.22%
+8.03%
+4.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity.
|1 KEROSENE থেকে VND
₫31.48458175
|1 KEROSENE থেকে AUD
A$0.0018305685
|1 KEROSENE থেকে GBP
￡0.000885373
|1 KEROSENE থেকে EUR
€0.0010169825
|1 KEROSENE থেকে USD
$0.00119645
|1 KEROSENE থেকে MYR
RM0.005072948
|1 KEROSENE থেকে TRY
₺0.0486596215
|1 KEROSENE থেকে JPY
¥0.17587815
|1 KEROSENE থেকে ARS
ARS$1.584698025
|1 KEROSENE থেকে RUB
₽0.0957040355
|1 KEROSENE থেকে INR
₹0.104952594
|1 KEROSENE থেকে IDR
Rp19.2975779435
|1 KEROSENE থেকে KRW
₩1.661725476
|1 KEROSENE থেকে PHP
₱0.0678985375
|1 KEROSENE থেকে EGP
￡E.0.058075683
|1 KEROSENE থেকে BRL
R$0.0064967235
|1 KEROSENE থেকে CAD
C$0.0016391365
|1 KEROSENE থেকে BDT
৳0.145177243
|1 KEROSENE থেকে NGN
₦1.8322315655
|1 KEROSENE থেকে UAH
₴0.0494253495
|1 KEROSENE থেকে VES
Bs0.1531456
|1 KEROSENE থেকে CLP
$1.1557707
|1 KEROSENE থেকে PKR
Rs0.339026072
|1 KEROSENE থেকে KZT
₸0.645676207
|1 KEROSENE থেকে THB
฿0.038669264
|1 KEROSENE থেকে TWD
NT$0.035773855
|1 KEROSENE থেকে AED
د.إ0.0043909715
|1 KEROSENE থেকে CHF
Fr0.00095716
|1 KEROSENE থেকে HKD
HK$0.009380168
|1 KEROSENE থেকে MAD
.د.م0.010815908
|1 KEROSENE থেকে MXN
$0.0222180765
|1 KEROSENE থেকে PLN
zł0.004355078
|1 KEROSENE থেকে RON
лв0.0052045575
|1 KEROSENE থেকে SEK
kr0.0114500265
|1 KEROSENE থেকে BGN
лв0.0019980715
|1 KEROSENE থেকে HUF
Ft0.405979414
|1 KEROSENE থেকে CZK
Kč0.025101521
|1 KEROSENE থেকে KWD
د.ك0.00036491725
|1 KEROSENE থেকে ILS
₪0.0041038235