Kendo AI প্রাইস ($REALKENDO)
Kendo AI($REALKENDO) বর্তমানে 0.00001784USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.68KUSD। $REALKENDO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $REALKENDO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $REALKENDO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kendo AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kendo AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000062210 ছিল।
গত 60 দিনে, Kendo AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000099804 ছিল।
গত 90 দিনে, Kendo AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00006159656665440496 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.69%
|30 দিন
|$ -0.0000062210
|-34.87%
|60 দিন
|$ -0.0000099804
|-55.94%
|90 দিন
|$ -0.00006159656665440496
|-77.54%
Kendo AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.41%
-0.69%
+8.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.
Kendo AI ($REALKENDO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $REALKENDOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
