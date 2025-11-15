বিনিময়DEX+
Kava Lend-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00473026 USD। HARD-এর মার্কেট ক্যাপ 637,596 USD। HARD থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 HARD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00473332
$0.00473332
-0.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Kava Lend (HARD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:08:42 (UTC+8)

Kava Lend-এর আজকের প্রাইস

আজ Kava Lend (HARD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00473026, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HARD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HARD-এর জন্য $ 0.00473026

Kava Lend বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 637,596 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 134.79M HARD। গত 24 ঘণ্টায়, HARD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00468789 (নিম্ন) এবং $ 0.00489074 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.97 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00206758

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HARD গত ঘণ্টায় +0.90% এবং গত 7 দিনে -1.85% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Kava Lend (HARD) এর মার্কেট তথ্য

$ 637.60K
$ 637.60K

--
--

$ 946.05K
$ 946.05K

134.79M
134.79M

200,000,000.0
200,000,000.0

Kava Lend এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 637.60K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। HARD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 134.79M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 200000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 946.05K

Kava Lend-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00468789
$ 0.00468789
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00489074
$ 0.00489074
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00468789
$ 0.00468789

$ 0.00489074
$ 0.00489074

$ 2.97
$ 2.97

$ 0.00206758
$ 0.00206758

+0.90%

-2.09%

-1.85%

-1.85%

Kava Lend (HARD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Kava Lend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000101064938205919 ছিল।
গত 30 দিনে, Kava Lend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0041396274 ছিল।
গত 60 দিনে, Kava Lend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009869119 ছিল।
গত 90 দিনে, Kava Lend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021799279486745225 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000101064938205919-2.09%
30 দিন$ +0.0041396274+87.51%
60 দিন$ +0.0009869119+20.86%
90 দিন$ -0.0021799279486745225-31.54%

Kava Lend এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Kava Lend (HARD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HARD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Kava Lend (HARD) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Kava Lend এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kava Lend সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Kava Lend-এর মূল্য কত হবে?
যদি Kava Lend বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Kava Lend-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:08:42 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Kava Lend সম্পর্কে আরও জানুন

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000000

$0.010422

$0.004400

$0.000000732

$0.000000608

$0.1210

