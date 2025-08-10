Kassandra প্রাইস (KACY)
Kassandra(KACY) বর্তমানে 0.00189497USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.21KUSD। KACY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KACY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KACY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kassandra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kassandra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002632590 ছিল।
গত 60 দিনে, Kassandra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001651845 ছিল।
গত 90 দিনে, Kassandra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0002632590
|+13.89%
|60 দিন
|$ +0.0001651845
|+8.72%
|90 দিন
|$ 0
|--
Kassandra এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.85%
-0.00%
+4.62%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land
|1 KACY থেকে VND
₫49.86613555
|1 KACY থেকে AUD
A$0.0028993041
|1 KACY থেকে GBP
￡0.0014022778
|1 KACY থেকে EUR
€0.0016107245
|1 KACY থেকে USD
$0.00189497
|1 KACY থেকে MYR
RM0.0080346728
|1 KACY থেকে TRY
₺0.0770684299
|1 KACY থেকে JPY
¥0.27856059
|1 KACY থেকে ARS
ARS$2.509887765
|1 KACY থেকে RUB
₽0.1515786503
|1 KACY থেকে INR
₹0.1662267684
|1 KACY থেকে IDR
Rp30.5640279791
|1 KACY থেকে KRW
₩2.6318859336
|1 KACY থেকে PHP
₱0.1075395475
|1 KACY থেকে EGP
￡E.0.0919818438
|1 KACY থেকে BRL
R$0.0102896871
|1 KACY থেকে CAD
C$0.0025961089
|1 KACY থেকে BDT
৳0.2299356598
|1 KACY থেকে NGN
₦2.9019381083
|1 KACY থেকে UAH
₴0.0782812107
|1 KACY থেকে VES
Bs0.24255616
|1 KACY থেকে CLP
$1.83054102
|1 KACY থেকে PKR
Rs0.5369586992
|1 KACY থেকে KZT
₸1.0226395102
|1 KACY থেকে THB
฿0.0612454304
|1 KACY থেকে TWD
NT$0.056659603
|1 KACY থেকে AED
د.إ0.0069545399
|1 KACY থেকে CHF
Fr0.001515976
|1 KACY থেকে HKD
HK$0.0148565648
|1 KACY থেকে MAD
.د.م0.0171305288
|1 KACY থেকে MXN
$0.0351895929
|1 KACY থেকে PLN
zł0.0068976908
|1 KACY থেকে RON
лв0.0082431195
|1 KACY থেকে SEK
kr0.0181348629
|1 KACY থেকে BGN
лв0.0031645999
|1 KACY থেকে HUF
Ft0.6430012204
|1 KACY থেকে CZK
Kč0.0397564706
|1 KACY থেকে KWD
د.ك0.00057796585
|1 KACY থেকে ILS
₪0.0064997471