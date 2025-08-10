KAPSEL প্রাইস (KAPSEL)
KAPSEL(KAPSEL) বর্তমানে 0.00000455USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.41KUSD। KAPSEL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KAPSEL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KAPSEL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KAPSEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, KAPSEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000008699 ছিল।
গত 60 দিনে, KAPSEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000008847 ছিল।
গত 90 দিনে, KAPSEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001522047167797222 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000008699
|-19.11%
|60 দিন
|$ -0.0000008847
|-19.44%
|90 দিন
|$ -0.000001522047167797222
|-25.06%
KAPSEL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
KAPSEL (KAPSEL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KAPSELটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
