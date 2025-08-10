Kapi Plara প্রাইস (KAPI)
Kapi Plara(KAPI) বর্তমানে 0.00000957USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.54KUSD। KAPI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KAPI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KAPI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kapi Plara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kapi Plara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000001155 ছিল।
গত 60 দিনে, Kapi Plara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015280 ছিল।
গত 90 দিনে, Kapi Plara থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000379027644741984 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.98%
|30 দিন
|$ +0.0000001155
|+1.21%
|60 দিন
|$ +0.0000015280
|+15.97%
|90 দিন
|$ -0.000000379027644741984
|-3.80%
Kapi Plara এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.98%
-14.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.
Kapi Plara (KAPI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
