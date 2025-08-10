KAP Games প্রাইস (KAP)
KAP Games(KAP) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 94.11KUSD। KAP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KAP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KAP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KAP Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, KAP Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, KAP Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, KAP Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-6.29%
|30 দিন
|$ 0
|-15.15%
|60 দিন
|$ 0
|-36.79%
|90 দিন
|$ 0
|--
KAP Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.36%
-6.29%
+8.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg
KAP Games (KAP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KAPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
