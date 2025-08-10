Juventus Fan Token প্রাইস (JUV)
Juventus Fan Token(JUV) বর্তমানে 1.11USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.55MUSD। JUV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JUV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JUV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Juventus Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.015436384648442 ছিল।
গত 30 দিনে, Juventus Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2127095220 ছিল।
গত 60 দিনে, Juventus Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0351669090 ছিল।
গত 90 দিনে, Juventus Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0724171677813198 ছিল।
Juventus Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.15%
-1.37%
+9.80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Juventus Fan Token (JUV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JUVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 JUV থেকে VND
₫29,209.65
|1 JUV থেকে AUD
A$1.6983
|1 JUV থেকে GBP
￡0.8214
|1 JUV থেকে EUR
€0.9435
|1 JUV থেকে USD
$1.11
|1 JUV থেকে MYR
RM4.7064
|1 JUV থেকে TRY
₺45.1437
|1 JUV থেকে JPY
¥163.17
|1 JUV থেকে ARS
ARS$1,470.195
|1 JUV থেকে RUB
₽88.7889
|1 JUV থেকে INR
₹97.3692
|1 JUV থেকে IDR
Rp17,903.2233
|1 JUV থেকে KRW
₩1,541.6568
|1 JUV থেকে PHP
₱62.9925
|1 JUV থেকে EGP
￡E.53.8794
|1 JUV থেকে BRL
R$6.0273
|1 JUV থেকে CAD
C$1.5207
|1 JUV থেকে BDT
৳134.6874
|1 JUV থেকে NGN
₦1,699.8429
|1 JUV থেকে UAH
₴45.8541
|1 JUV থেকে VES
Bs142.08
|1 JUV থেকে CLP
$1,072.26
|1 JUV থেকে PKR
Rs314.5296
|1 JUV থেকে KZT
₸599.0226
|1 JUV থেকে THB
฿35.8752
|1 JUV থেকে TWD
NT$33.189
|1 JUV থেকে AED
د.إ4.0737
|1 JUV থেকে CHF
Fr0.888
|1 JUV থেকে HKD
HK$8.7024
|1 JUV থেকে MAD
.د.م10.0344
|1 JUV থেকে MXN
$20.6127
|1 JUV থেকে PLN
zł4.0404
|1 JUV থেকে RON
лв4.8285
|1 JUV থেকে SEK
kr10.6227
|1 JUV থেকে BGN
лв1.8537
|1 JUV থেকে HUF
Ft376.6452
|1 JUV থেকে CZK
Kč23.2878
|1 JUV থেকে KWD
د.ك0.33855
|1 JUV থেকে ILS
₪3.8073