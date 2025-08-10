JUSTICE FOR PEANUT প্রাইস (JFP)
JUSTICE FOR PEANUT(JFP) বর্তমানে 0.00002637USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.36KUSD। JFP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JFP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JFP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, JUSTICE FOR PEANUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, JUSTICE FOR PEANUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000016744 ছিল।
গত 60 দিনে, JUSTICE FOR PEANUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000020037 ছিল।
গত 90 দিনে, JUSTICE FOR PEANUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000006140676717041126 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.28%
|30 দিন
|$ +0.0000016744
|+6.35%
|60 দিন
|$ -0.0000020037
|-7.59%
|90 দিন
|$ -0.000006140676717041126
|-18.88%
JUSTICE FOR PEANUT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.87%
+0.28%
+10.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.
