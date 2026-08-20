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just buy 1bnb-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। 1BNB-এর মার্কেট ক্যাপ 20,137 USD। 1BNB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!just buy 1bnb-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। 1BNB-এর মার্কেট ক্যাপ 20,137 USD। 1BNB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1BNB সম্পর্কে আরও

1BNB প্রাইসের তথ্য

1BNB কী

1BNB অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

1BNB টোকেনোমিক্স

1BNB প্রাইস পূর্বাভাস

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just buy 1bnb প্রাইস (1BNB)

তালিকাভুক্ত নয়

1 1BNB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00002003
$0.00002003$0.00002003
+7.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
just buy 1bnb (1BNB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:02:23 (UTC+8)

just buy 1bnb-এর আজকের প্রাইস

আজ just buy 1bnb (1BNB)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান 1BNB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি 1BNB-এর জন্য $ 0

just buy 1bnb বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,137 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B 1BNB। গত 24 ঘণ্টায়, 1BNB এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00437486 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, 1BNB গত ঘণ্টায় +0.11% এবং গত 7 দিনে +1.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

just buy 1bnb (1BNB) এর মার্কেট তথ্য

$ 20.14K
$ 20.14K$ 20.14K

--
----

$ 20.14K
$ 20.14K$ 20.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

just buy 1bnb এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.14K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। 1BNB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 20.14K

just buy 1bnb-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00437486
$ 0.00437486$ 0.00437486

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+8.27%

+1.25%

+1.25%

just buy 1bnb (1BNB) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, just buy 1bnb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, just buy 1bnb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, just buy 1bnb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, just buy 1bnb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+8.27%
30 দিন$ 0-0.17%
60 দিন$ 0-30.05%
90 দিন$ 0--

just buy 1bnb এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য just buy 1bnb (1BNB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, 1BNB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
just buy 1bnb (1BNB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, just buy 1bnb এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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just buy 1bnb সম্পর্কে

কোনটি just buy 1bnb-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?

just buy 1bnb (1BNB) এখন Tk BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 8.26% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।

আজ just buy 1bnb-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?

গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।

1BNB-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?

িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।

just buy 1bnb বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?

এটি বর্তমানে #7212 বাজার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk2476255.39606050424000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

1BNB-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?

1000000000.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

আজকের দাম কীভাবে just buy 1bnb-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk এবং Tk দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।

just buy 1bnb কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?

অন্যান্য BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) টোকেনের বিপরীতে, 1BNB ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: just buy 1bnb সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:02:23 (UTC+8)

just buy 1bnb (1BNB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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