Jones DAO লোগো

Jones DAO প্রাইস (JONES)

তালিকাভুক্ত নয়

Jones DAO (JONES) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.102377
$0.102377$0.102377
+5.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Jones DAO (JONES) এর প্রাইস

Jones DAO(JONES) বর্তমানে 0.102377USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 529.87KUSD। JONES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Jones DAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.28%
Jones DAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
5.19M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ JONES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JONES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Jones DAO (JONES) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Jones DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00513085 ছিল।
গত 30 দিনে, Jones DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0084084891 ছিল।
গত 60 দিনে, Jones DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003361139 ছিল।
গত 90 দিনে, Jones DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0138111490209028 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00513085+5.28%
30 দিন$ +0.0084084891+8.21%
60 দিন$ +0.0003361139+0.33%
90 দিন$ +0.0138111490209028+15.59%

Jones DAO (JONES) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Jones DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.097246
$ 0.097246$ 0.097246

$ 0.102629
$ 0.102629$ 0.102629

$ 28.39
$ 28.39$ 28.39

+0.75%

+5.28%

-8.99%

Jones DAO (JONES) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 529.87K
$ 529.87K$ 529.87K

--
----

5.19M
5.19M 5.19M

Jones DAO (JONES) কী?

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

Jones DAO (JONES) এর টোকেনোমিক্স

Jones DAO (JONES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JONESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

JONES থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 JONES থেকে VND
2,694.050755
1 JONES থেকে AUD
A$0.15663681
1 JONES থেকে GBP
0.07575898
1 JONES থেকে EUR
0.08702045
1 JONES থেকে USD
$0.102377
1 JONES থেকে MYR
RM0.43407848
1 JONES থেকে TRY
4.16367259
1 JONES থেকে JPY
¥15.049419
1 JONES থেকে ARS
ARS$135.5983365
1 JONES থেকে RUB
8.18913623
1 JONES থেকে INR
8.98051044
1 JONES থেকে IDR
Rp1,651.24170431
1 JONES থেকে KRW
142.18936776
1 JONES থেকে PHP
5.80989475
1 JONES থেকে EGP
￡E.4.96937958
1 JONES থেকে BRL
R$0.55590711
1 JONES থেকে CAD
C$0.14025649
1 JONES থেকে BDT
12.42242518
1 JONES থেকে NGN
156.77911403
1 JONES থেকে UAH
4.22919387
1 JONES থেকে VES
Bs13.104256
1 JONES থেকে CLP
$98.896182
1 JONES থেকে PKR
Rs29.00954672
1 JONES থেকে KZT
55.24877182
1 JONES থেকে THB
฿3.30882464
1 JONES থেকে TWD
NT$3.0610723
1 JONES থেকে AED
د.إ0.37572359
1 JONES থেকে CHF
Fr0.0819016
1 JONES থেকে HKD
HK$0.80263568
1 JONES থেকে MAD
.د.م0.92548808
1 JONES থেকে MXN
$1.90114089
1 JONES থেকে PLN
0.37265228
1 JONES থেকে RON
лв0.44533995
1 JONES থেকে SEK
kr0.97974789
1 JONES থেকে BGN
лв0.17096959
1 JONES থেকে HUF
Ft34.73856364
1 JONES থেকে CZK
2.14786946
1 JONES থেকে KWD
د.ك0.031224985
1 JONES থেকে ILS
0.35115311