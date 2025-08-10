JOKER প্রাইস (JOKER)
JOKER(JOKER) বর্তমানে 0.00003251USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.51KUSD। JOKER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JOKER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JOKER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, JOKER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, JOKER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000225411 ছিল।
গত 60 দিনে, JOKER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000229023 ছিল।
গত 90 দিনে, JOKER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00011792540665235676 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.40%
|30 দিন
|$ -0.0000225411
|-69.33%
|60 দিন
|$ -0.0000229023
|-70.44%
|90 দিন
|$ -0.00011792540665235676
|-78.38%
JOKER এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.40%
-29.73%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Not just a meme, but also a lifestyle. JOKER: Not Just a Meme, But a Lifestyle In the world of blockchain, JOKER is more than just a meme coin—it’s a culture, an attitude, and a symbol of breaking the rules and disrupting the norm. JOKER represents not only trading and wealth but also a bold and carefree way of life, embracing freedom and fearless exploration. Why Choose JOKER? Cultural Resonance 🎭 – JOKER is not just for traders; it’s for thinkers, risk-takers, and those who refuse to conform. It embodies the spirit of rebellion, creativity, and limitless possibility. Community-Driven 🌎 – Built and powered by a global network of like-minded individuals, JOKER thrives on decentralization, ensuring that every holder plays a part in shaping its future. Innovative Economy 💰 – JOKER goes beyond transactions. We are building an ecosystem that integrates NFTs, DAO governance, on-chain voting, social incentives, and more. JOKER is not just another token—it’s a statement. A movement. A way of life. Are you in? 🚀
JOKER (JOKER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JOKERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 JOKER থেকে VND
₫0.85550065
|1 JOKER থেকে AUD
A$0.0000497403
|1 JOKER থেকে GBP
￡0.0000240574
|1 JOKER থেকে EUR
€0.0000276335
|1 JOKER থেকে USD
$0.00003251
|1 JOKER থেকে MYR
RM0.0001378424
|1 JOKER থেকে TRY
₺0.0013221817
|1 JOKER থেকে JPY
¥0.00477897
|1 JOKER থেকে ARS
ARS$0.043059495
|1 JOKER থেকে RUB
₽0.0026004749
|1 JOKER থেকে INR
₹0.0028517772
|1 JOKER থেকে IDR
Rp0.5243547653
|1 JOKER থেকে KRW
₩0.0451524888
|1 JOKER থেকে PHP
₱0.0018449425
|1 JOKER থেকে EGP
￡E.0.0015780354
|1 JOKER থেকে BRL
R$0.0001765293
|1 JOKER থেকে CAD
C$0.0000445387
|1 JOKER থেকে BDT
৳0.0039447634
|1 JOKER থেকে NGN
₦0.0497854889
|1 JOKER থেকে UAH
₴0.0013429881
|1 JOKER থেকে VES
Bs0.00416128
|1 JOKER থেকে CLP
$0.03140466
|1 JOKER থেকে PKR
Rs0.0092120336
|1 JOKER থেকে KZT
₸0.0175443466
|1 JOKER থেকে THB
฿0.0010507232
|1 JOKER থেকে TWD
NT$0.000972049
|1 JOKER থেকে AED
د.إ0.0001193117
|1 JOKER থেকে CHF
Fr0.000026008
|1 JOKER থেকে HKD
HK$0.0002548784
|1 JOKER থেকে MAD
.د.م0.0002938904
|1 JOKER থেকে MXN
$0.0006037107
|1 JOKER থেকে PLN
zł0.0001183364
|1 JOKER থেকে RON
лв0.0001414185
|1 JOKER থেকে SEK
kr0.0003111207
|1 JOKER থেকে BGN
лв0.0000542917
|1 JOKER থেকে HUF
Ft0.0110312932
|1 JOKER থেকে CZK
Kč0.0006820598
|1 JOKER থেকে KWD
د.ك0.00000991555
|1 JOKER থেকে ILS
₪0.0001115093