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John Pork-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। PORK-এর মার্কেট ক্যাপ 50,573 USD। PORK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!John Pork-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। PORK-এর মার্কেট ক্যাপ 50,573 USD। PORK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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PORK প্রাইসের তথ্য

PORK কী

PORK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PORK টোকেনোমিক্স

PORK প্রাইস পূর্বাভাস

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John Pork প্রাইস (PORK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PORK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00005025
$0.00005025$0.00005025
+9.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
John Pork (PORK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:58:17 (UTC+8)

John Pork-এর আজকের প্রাইস

আজ John Pork (PORK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.89% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PORK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PORK-এর জন্য $ 0

John Pork বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 50,573 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 998.81M PORK। গত 24 ঘণ্টায়, PORK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0041359 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PORK গত ঘণ্টায় +0.62% এবং গত 7 দিনে +17.85% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

John Pork (PORK) এর মার্কেট তথ্য

$ 50.57K
$ 50.57K$ 50.57K

--
----

$ 50.57K
$ 50.57K$ 50.57K

998.81M
998.81M 998.81M

998,806,798.384199
998,806,798.384199 998,806,798.384199

John Pork এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 50.57K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। PORK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 998.81M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 998806798.384199। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 50.57K

John Pork-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0041359
$ 0.0041359$ 0.0041359

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+11.89%

+17.85%

+17.85%

John Pork (PORK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, John Pork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, John Pork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, John Pork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, John Pork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+11.89%
30 দিন$ 0-14.83%
60 দিন$ 0-5.25%
90 দিন$ 0--

John Pork এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য John Pork (PORK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PORK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
John Pork (PORK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, John Pork এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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John Pork (PORK) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Pump.fun Ecosystem

John Pork সম্পর্কে

John Pork-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

John Pork-এর দাম Tk এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 11.89%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

PORK বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk এবং Tk মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

John Pork-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #6121 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk6218796.44243360804000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

998806798.384199 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

John Pork-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: John Pork সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:58:17 (UTC+8)

John Pork (PORK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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