Jingle-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00000715 USD। JINGLE-এর মার্কেট ক্যাপ 7,139.81 USD। JINGLE থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

JINGLE সম্পর্কে আরও

JINGLE প্রাইসের তথ্য

JINGLE কী

JINGLE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

JINGLE টোকেনোমিক্স

JINGLE প্রাইস পূর্বাভাস

Jingle লোগো

Jingle প্রাইস (JINGLE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 JINGLE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

--
----
-0.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Jingle (JINGLE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 02:54:21 (UTC+8)

Jingle-এর আজকের প্রাইস

আজ Jingle (JINGLE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00000715, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.94% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JINGLE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JINGLE-এর জন্য $ 0.00000715

Jingle বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 7,139.81 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 998.12M JINGLE। গত 24 ঘণ্টায়, JINGLE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00000683 (নিম্ন) এবং $ 0.00000733 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01915846 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00000683

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JINGLE গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -27.83% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Jingle (JINGLE) এর মার্কেট তথ্য

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

--
----

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

998.12M
998.12M 998.12M

998,124,188.942677
998,124,188.942677 998,124,188.942677

Jingle এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 7.14K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। JINGLE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 998.12M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 998124188.942677। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 7.14K

Jingle-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00000683
$ 0.00000683$ 0.00000683
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00000683
$ 0.00000683$ 0.00000683

$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733

$ 0.01915846
$ 0.01915846$ 0.01915846

$ 0.00000683
$ 0.00000683$ 0.00000683

--

-0.94%

-27.83%

-27.83%

Jingle (JINGLE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Jingle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Jingle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000022750 ছিল।
গত 60 দিনে, Jingle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000032039 ছিল।
গত 90 দিনে, Jingle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000404728764780855 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.94%
30 দিন$ -0.0000022750-31.81%
60 দিন$ -0.0000032039-44.81%
90 দিন$ -0.00000404728764780855-36.14%

Jingle এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Jingle (JINGLE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JINGLE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Jingle (JINGLE) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Jingle এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Jingle এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JINGLE এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Jingle এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Jingle (JINGLE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Jingle সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Jingle-এর মূল্য কত হবে?
যদি Jingle বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Jingle-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 02:54:21 (UTC+8)

