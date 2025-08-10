JindoJinju প্রাইস (JINDOJINJU)
JindoJinju(JINDOJINJU) বর্তমানে 0.00003921USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 37.43KUSD। JINDOJINJU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JINDOJINJU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JINDOJINJU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, JindoJinju থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, JindoJinju থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000302527 ছিল।
গত 60 দিনে, JindoJinju থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, JindoJinju থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.87%
|30 দিন
|$ +0.0000302527
|+77.16%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
JindoJinju এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.38%
-0.87%
+8.73%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.
