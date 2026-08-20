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JETSKI DOG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। JETDOG-এর মার্কেট ক্যাপ 61,243 USD। JETDOG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!JETSKI DOG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। JETDOG-এর মার্কেট ক্যাপ 61,243 USD। JETDOG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

JETDOG সম্পর্কে আরও

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JETSKI DOG প্রাইস (JETDOG)

তালিকাভুক্ত নয়

1 JETDOG থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00006165
$0.00006165$0.00006165
+1.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
JETSKI DOG (JETDOG) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:57:16 (UTC+8)

JETSKI DOG-এর আজকের প্রাইস

আজ JETSKI DOG (JETDOG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JETDOG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JETDOG-এর জন্য $ 0

JETSKI DOG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 61,243 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 985.88M JETDOG। গত 24 ঘণ্টায়, JETDOG এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JETDOG গত ঘণ্টায় +0.62% এবং গত 7 দিনে -19.28% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

JETSKI DOG (JETDOG) এর মার্কেট তথ্য

$ 61.24K
$ 61.24K$ 61.24K

--
----

$ 60.91K
$ 60.91K$ 60.91K

985.88M
985.88M 985.88M

985,878,444.310062
985,878,444.310062 985,878,444.310062

JETSKI DOG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 61.24K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। JETDOG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 985.88M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 985878444.310062। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 60.91K

JETSKI DOG-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+12.09%

-19.28%

-19.28%

JETSKI DOG (JETDOG) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, JETSKI DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, JETSKI DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, JETSKI DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, JETSKI DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+12.09%
30 দিন$ 0-36.32%
60 দিন$ 0-56.93%
90 দিন$ 0--

JETSKI DOG এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য JETSKI DOG (JETDOG) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JETDOG এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
JETSKI DOG (JETDOG) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, JETSKI DOG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে JETSKI DOG এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JETDOG এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, JETSKI DOG প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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JETSKI DOG (JETDOG) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

JETSKI DOG সম্পর্কে

JETSKI DOG-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

JETSKI DOG-এর দাম Tk এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 12.08%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

JETDOG বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk এবং Tk মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

JETSKI DOG-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #5882 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk7530851.45282979964000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

985878444.310062 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

JETSKI DOG-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: JETSKI DOG সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:57:16 (UTC+8)

JETSKI DOG (JETDOG) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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