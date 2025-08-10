BODEN সম্পর্কে আরও

Jeo Boden লোগো

Jeo Boden প্রাইস (BODEN)

তালিকাভুক্ত নয়

Jeo Boden (BODEN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00271481
$0.00271481$0.00271481
+0.30%1D
mexc
USD

আজকে Jeo Boden (BODEN) এর প্রাইস

Jeo Boden(BODEN) বর্তমানে 0.00273078USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.89MUSD। BODEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Jeo Boden এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.95%
Jeo Boden এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
690.33M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BODEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BODEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Jeo Boden (BODEN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Jeo Boden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Jeo Boden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002264480 ছিল।
গত 60 দিনে, Jeo Boden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005285591 ছিল।
গত 90 দিনে, Jeo Boden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000202919268972039 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.95%
30 দিন$ -0.0002264480-8.29%
60 দিন$ -0.0005285591-19.35%
90 দিন$ +0.000202919268972039+8.03%

Jeo Boden (BODEN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Jeo Boden এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00267551
$ 0.00267551$ 0.00267551

$ 0.00274904
$ 0.00274904$ 0.00274904

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

+1.13%

+0.95%

+9.75%

Jeo Boden (BODEN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

690.33M
690.33M 690.33M

Jeo Boden (BODEN) কী?

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

Jeo Boden (BODEN) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Jeo Boden (BODEN) এর টোকেনোমিক্স

Jeo Boden (BODEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BODENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Jeo Boden (BODEN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

BODEN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BODEN থেকে VND
71.8604757
1 BODEN থেকে AUD
A$0.0041780934
1 BODEN থেকে GBP
0.0020207772
1 BODEN থেকে EUR
0.002321163
1 BODEN থেকে USD
$0.00273078
1 BODEN থেকে MYR
RM0.0115785072
1 BODEN থেকে TRY
0.1110608226
1 BODEN থেকে JPY
¥0.40142466
1 BODEN থেকে ARS
ARS$3.61691811
1 BODEN থেকে RUB
0.2184350922
1 BODEN থেকে INR
0.2395440216
1 BODEN থেকে IDR
Rp44.0448325434
1 BODEN থেকে KRW
3.7927257264
1 BODEN থেকে PHP
0.154971765
1 BODEN থেকে EGP
￡E.0.1325520612
1 BODEN থেকে BRL
R$0.0148281354
1 BODEN থেকে CAD
C$0.0037411686
1 BODEN থেকে BDT
0.3313528452
1 BODEN থেকে NGN
4.1818891842
1 BODEN থেকে UAH
0.1128085218
1 BODEN থেকে VES
Bs0.34953984
1 BODEN থেকে CLP
$2.63793348
1 BODEN থেকে PKR
Rs0.7737938208
1 BODEN থেকে KZT
1.4736927348
1 BODEN থেকে THB
฿0.0882588096
1 BODEN থেকে TWD
NT$0.081650322
1 BODEN থেকে AED
د.إ0.0100219626
1 BODEN থেকে CHF
Fr0.002184624
1 BODEN থেকে HKD
HK$0.0214093152
1 BODEN থেকে MAD
.د.م0.0246862512
1 BODEN থেকে MXN
$0.0507105846
1 BODEN থেকে PLN
0.0099400392
1 BODEN থেকে RON
лв0.011878893
1 BODEN থেকে SEK
kr0.0261335646
1 BODEN থেকে BGN
лв0.0045604026
1 BODEN থেকে HUF
Ft0.9266082696
1 BODEN থেকে CZK
0.0572917644
1 BODEN থেকে KWD
د.ك0.0008328879
1 BODEN থেকে ILS
0.0093665754