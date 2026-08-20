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Jeff The Groundhog-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। JEFF-এর মার্কেট ক্যাপ 17,599.77 USD। JEFF-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Jeff The Groundhog-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। JEFF-এর মার্কেট ক্যাপ 17,599.77 USD। JEFF-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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JEFF প্রাইসের তথ্য

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JEFF টোকেনোমিক্স

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Jeff The Groundhog লোগো

Jeff The Groundhog প্রাইস (JEFF)

তালিকাভুক্ত নয়

1 JEFF থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001761
$0.00001761$0.00001761
+13.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Jeff The Groundhog (JEFF) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:56:16 (UTC+8)

Jeff The Groundhog-এর আজকের প্রাইস

আজ Jeff The Groundhog (JEFF)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 27.28% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JEFF থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JEFF-এর জন্য $ 0

Jeff The Groundhog বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 17,599.77 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 983.75M JEFF। গত 24 ঘণ্টায়, JEFF এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JEFF গত ঘণ্টায় +1.32% এবং গত 7 দিনে +315.96% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Jeff The Groundhog (JEFF) এর মার্কেট তথ্য

$ 17.60K
$ 17.60K$ 17.60K

--
----

$ 17.60K
$ 17.60K$ 17.60K

983.75M
983.75M 983.75M

983,752,468.654837
983,752,468.654837 983,752,468.654837

Jeff The Groundhog এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 17.60K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। JEFF এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 983.75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 983752468.654837। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 17.60K

Jeff The Groundhog-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.32%

+27.28%

+315.96%

+315.96%

Jeff The Groundhog (JEFF) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Jeff The Groundhog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Jeff The Groundhog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Jeff The Groundhog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Jeff The Groundhog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+27.28%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Jeff The Groundhog এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Jeff The Groundhog (JEFF) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JEFF এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Jeff The Groundhog (JEFF) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Jeff The Groundhog এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Jeff The Groundhog এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JEFF এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Jeff The Groundhog প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Jeff The Groundhog সম্পর্কে

Jeff The Groundhog-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 27.27% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব JEFF-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

Jeff The Groundhog-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk2164186.1677901200596000 বাজার মূল্য নিয়ে, Jeff The Groundhog #7444 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

JEFF ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

JEFF-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk থেকে Tk পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

Jeff The Groundhog-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (983752468.654837 টোকেন), Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Jeff The Groundhog সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:56:16 (UTC+8)

Jeff The Groundhog (JEFF) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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