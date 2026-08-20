Jarvis Synthetic Euro প্রাইস (JEUR)
আজ Jarvis Synthetic Euro (JEUR)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.15, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.99% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JEUR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JEUR-এর জন্য $ 1.15।
Jarvis Synthetic Euro বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 624,365 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 541.56K JEUR। গত 24 ঘণ্টায়, JEUR এর ট্রেড হয়েছে $ 1.13 (নিম্ন) এবং $ 1.19 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.01 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.063944।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JEUR গত ঘণ্টায় +0.67% এবং গত 7 দিনে +0.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.31K-তে পৌঁছেছে।
Jarvis Synthetic Euro এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 624.37K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.31K। JEUR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 541.56K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 541556.5405305573। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 624.37K।
+0.67%
+1.99%
+0.32%
+0.32%
আজকে, Jarvis Synthetic Euro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02246481 ছিল।
গত 30 দিনে, Jarvis Synthetic Euro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2350324000 ছিল।
গত 60 দিনে, Jarvis Synthetic Euro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.4816600000 ছিল।
গত 90 দিনে, Jarvis Synthetic Euro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00245458281493 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02246481
|+1.99%
|30 দিন
|$ +0.2350324000
|+20.44%
|60 দিন
|$ +1.4816600000
|+128.84%
|90 দিন
|$ -0.00245458281493
|-0.00%
2040 সালে, Jarvis Synthetic Euro এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Jarvis Synthetic Euro-এর বর্তমান দাম কত?
Tk141.4117396397020000 এ ট্রেডিং করছে, Jarvis Synthetic Euro গত ২৪ ঘন্টায় 1.98% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।
টোকেন সরবরাহ কীভাবে JEUR-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 541556.5405305573 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
Jarvis Synthetic Euro-এর মার্কেট ক্যাপ কত?
এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk76776122.45229786020000, বিশ্বের #3234 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?
JEUR ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?
টি Tk138.9524050372724000 থেকে Tk146.3304088445612000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
Jarvis Synthetic Euro কীভাবে Stablecoins,EUR Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?
একটি Stablecoins,EUR Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem টোকেন হিসেবে, JEUR উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?
ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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