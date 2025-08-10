ITA সম্পর্কে আরও

Italian National Football Team Fan Token লোগো

Italian National Football Team Fan Token প্রাইস (ITA)

তালিকাভুক্ত নয়

Italian National Football Team Fan Token (ITA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.409171
$0.409171$0.409171
+2.70%1D
আজকে Italian National Football Team Fan Token (ITA) এর প্রাইস

Italian National Football Team Fan Token(ITA) বর্তমানে 0.409176USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.98MUSD। ITA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Italian National Football Team Fan Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.77%
Italian National Football Team Fan Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
9.72M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ITA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ITA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Italian National Football Team Fan Token (ITA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Italian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01101607 ছিল।
গত 30 দিনে, Italian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1545183604 ছিল।
গত 60 দিনে, Italian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0595513113 ছিল।
গত 90 দিনে, Italian National Football Team Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0498178184184866 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01101607+2.77%
30 দিন$ +0.1545183604+37.76%
60 দিন$ +0.0595513113+14.55%
90 দিন$ +0.0498178184184866+13.86%

Italian National Football Team Fan Token (ITA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Italian National Football Team Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.397887
$ 0.397887$ 0.397887

$ 0.414211
$ 0.414211$ 0.414211

$ 4.78
$ 4.78$ 4.78

-1.17%

+2.77%

+6.84%

Italian National Football Team Fan Token (ITA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

--
----

9.72M
9.72M 9.72M

Italian National Football Team Fan Token (ITA) কী?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

