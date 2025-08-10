ITA সম্পর্কে আরও

Italian Coin লোগো

Italian Coin প্রাইস (ITA)

তালিকাভুক্ত নয়

Italian Coin (ITA) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+5.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Italian Coin (ITA) এর প্রাইস

Italian Coin(ITA) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.27KUSD। ITA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Italian Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.78%
Italian Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.64M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ITA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ITA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Italian Coin (ITA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Italian Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Italian Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Italian Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Italian Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.78%
30 দিন$ 0-1.62%
60 দিন$ 0-16.04%
90 দিন$ 0--

Italian Coin (ITA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Italian Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107245
$ 0.00107245$ 0.00107245

-0.40%

+5.78%

-1.42%

Italian Coin (ITA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

--
----

999.64M
999.64M 999.64M

Italian Coin (ITA) কী?

Italian Coin is a meme coin in the Nationfi Ecosystem about Italy, his culture and fun facts.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Italian Coin (ITA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Italian Coin (ITA) এর টোকেনোমিক্স

Italian Coin (ITA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ITAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Italian Coin (ITA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ITA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ITA থেকে VND
--
1 ITA থেকে AUD
A$--
1 ITA থেকে GBP
--
1 ITA থেকে EUR
--
1 ITA থেকে USD
$--
1 ITA থেকে MYR
RM--
1 ITA থেকে TRY
--
1 ITA থেকে JPY
¥--
1 ITA থেকে ARS
ARS$--
1 ITA থেকে RUB
--
1 ITA থেকে INR
--
1 ITA থেকে IDR
Rp--
1 ITA থেকে KRW
--
1 ITA থেকে PHP
--
1 ITA থেকে EGP
￡E.--
1 ITA থেকে BRL
R$--
1 ITA থেকে CAD
C$--
1 ITA থেকে BDT
--
1 ITA থেকে NGN
--
1 ITA থেকে UAH
--
1 ITA থেকে VES
Bs--
1 ITA থেকে CLP
$--
1 ITA থেকে PKR
Rs--
1 ITA থেকে KZT
--
1 ITA থেকে THB
฿--
1 ITA থেকে TWD
NT$--
1 ITA থেকে AED
د.إ--
1 ITA থেকে CHF
Fr--
1 ITA থেকে HKD
HK$--
1 ITA থেকে MAD
.د.م--
1 ITA থেকে MXN
$--
1 ITA থেকে PLN
--
1 ITA থেকে RON
лв--
1 ITA থেকে SEK
kr--
1 ITA থেকে BGN
лв--
1 ITA থেকে HUF
Ft--
1 ITA থেকে CZK
--
1 ITA থেকে KWD
د.ك--
1 ITA থেকে ILS
--