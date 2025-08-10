Isaac X প্রাইস (ISAACX)
Isaac X(ISAACX) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 413.70KUSD। ISAACX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Isaac X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Isaac X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Isaac X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Isaac X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+9.63%
|30 দিন
|$ 0
|-39.11%
|60 দিন
|$ 0
|-28.32%
|90 দিন
|$ 0
|--
Isaac X এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.69%
+9.63%
+20.73%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.
Isaac X (ISAACX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ISAACXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
