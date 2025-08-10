Internxt প্রাইস (INXT)
Internxt(INXT) বর্তমানে 0.03378097USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 37.81KUSD। INXT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INXT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, Internxt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Internxt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0070033524 ছিল।
গত 60 দিনে, Internxt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007193589 ছিল।
গত 90 দিনে, Internxt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0070033524
|+20.73%
|60 দিন
|$ -0.0007193589
|-2.12%
|90 দিন
|$ 0
|--
Internxt এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-8.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.
Internxt (INXT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। INXTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
