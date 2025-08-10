International Stable Currency প্রাইস (ISC)
International Stable Currency(ISC) বর্তমানে 1.97USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.20MUSD। ISC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ISC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ISC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, International Stable Currency থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001768016142354 ছিল।
গত 30 দিনে, International Stable Currency থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0129062580 ছিল।
গত 60 দিনে, International Stable Currency থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0316356390 ছিল।
গত 90 দিনে, International Stable Currency থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0766517353839869 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001768016142354
|-0.08%
|30 দিন
|$ +0.0129062580
|+0.66%
|60 দিন
|$ -0.0316356390
|-1.60%
|90 দিন
|$ +0.0766517353839869
|+4.05%
International Stable Currency এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
-0.08%
+1.16%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
