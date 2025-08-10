International Meme Fund প্রাইস (IMF)
International Meme Fund(IMF) বর্তমানে 0.49721USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.87MUSD। IMF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IMF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IMF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, International Meme Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.117926 ছিল।
গত 30 দিনে, International Meme Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3167025832 ছিল।
গত 60 দিনে, International Meme Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.0330900270 ছিল।
গত 90 দিনে, International Meme Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.41174669135795411 ছিল।
International Meme Fund এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+3.39%
+31.09%
+41.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.
International Meme Fund (IMF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IMFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
