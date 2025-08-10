IKB সম্পর্কে আরও

International Klein Blue লোগো

International Klein Blue প্রাইস (IKB)

তালিকাভুক্ত নয়

International Klein Blue (IKB) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00023199
$0.00023199$0.00023199
+3.30%1D
USD

আজকে International Klein Blue (IKB) এর প্রাইস

International Klein Blue(IKB) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 191.31KUSD। IKB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

International Klein Blue এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.33%
International Klein Blue এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
824.63M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ IKB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IKB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ International Klein Blue (IKB) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, International Klein Blue থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, International Klein Blue থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, International Klein Blue থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, International Klein Blue থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.33%
30 দিন$ 0+8.42%
60 দিন$ 0+11.80%
90 দিন$ 0--

International Klein Blue (IKB) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

International Klein Blue এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+3.33%

+15.79%

International Klein Blue (IKB) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 191.31K
$ 191.31K$ 191.31K

--
----

824.63M
824.63M 824.63M

International Klein Blue (IKB) কী?

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

International Klein Blue (IKB) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

International Klein Blue (IKB) এর টোকেনোমিক্স

International Klein Blue (IKB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IKBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: International Klein Blue (IKB) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

