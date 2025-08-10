IWBTC সম্পর্কে আরও

Instadapp WBTC লোগো

Instadapp WBTC প্রাইস (IWBTC)

তালিকাভুক্ত নয়

Instadapp WBTC (IWBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$126,751
$126,751$126,751
+1.00%1D
mexc
USD

আজকে Instadapp WBTC (IWBTC) এর প্রাইস

Instadapp WBTC(IWBTC) বর্তমানে 126,712USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.47KUSD। IWBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Instadapp WBTC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.21%
Instadapp WBTC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.06 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ IWBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IWBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Instadapp WBTC (IWBTC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Instadapp WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,512.24 ছিল।
গত 30 দিনে, Instadapp WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,238.9899360000 ছিল।
গত 60 দিনে, Instadapp WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +9,789.0975464000 ছিল।
গত 90 দিনে, Instadapp WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,462.58083476577 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +1,512.24+1.21%
30 দিন$ +1,238.9899360000+0.98%
60 দিন$ +9,789.0975464000+7.73%
90 দিন$ +13,462.58083476577+11.89%

Instadapp WBTC (IWBTC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Instadapp WBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 125,173
$ 125,173$ 125,173

$ 127,574
$ 127,574$ 127,574

$ 132,247
$ 132,247$ 132,247

-0.29%

+1.21%

+4.06%

Instadapp WBTC (IWBTC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 7.47K
$ 7.47K$ 7.47K

--
----

0.06
0.06 0.06

Instadapp WBTC (IWBTC) কী?

Instadapp WBTC (IWBTC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Instadapp WBTC (IWBTC) এর টোকেনোমিক্স

Instadapp WBTC (IWBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IWBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Instadapp WBTC (IWBTC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

IWBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 IWBTC থেকে VND
3,334,426,280
1 IWBTC থেকে AUD
A$193,869.36
1 IWBTC থেকে GBP
93,766.88
1 IWBTC থেকে EUR
107,705.2
1 IWBTC থেকে USD
$126,712
1 IWBTC থেকে MYR
RM537,258.88
1 IWBTC থেকে TRY
5,153,377.04
1 IWBTC থেকে JPY
¥18,626,664
1 IWBTC থেকে ARS
ARS$167,830,044
1 IWBTC থেকে RUB
10,135,692.88
1 IWBTC থেকে INR
11,115,176.64
1 IWBTC থেকে IDR
Rp2,043,741,649.36
1 IWBTC থেকে KRW
175,987,762.56
1 IWBTC থেকে PHP
7,190,906
1 IWBTC থেকে EGP
￡E.6,150,600.48
1 IWBTC থেকে BRL
R$688,046.16
1 IWBTC থেকে CAD
C$173,595.44
1 IWBTC থেকে BDT
15,375,234.08
1 IWBTC থেকে NGN
194,045,489.68
1 IWBTC থেকে UAH
5,234,472.72
1 IWBTC থেকে VES
Bs16,219,136
1 IWBTC থেকে CLP
$122,403,792
1 IWBTC থেকে PKR
Rs35,905,112.32
1 IWBTC থেকে KZT
68,381,397.92
1 IWBTC থেকে THB
฿4,095,331.84
1 IWBTC থেকে TWD
NT$3,788,688.8
1 IWBTC থেকে AED
د.إ465,033.04
1 IWBTC থেকে CHF
Fr101,369.6
1 IWBTC থেকে HKD
HK$993,422.08
1 IWBTC থেকে MAD
.د.م1,145,476.48
1 IWBTC থেকে MXN
$2,353,041.84
1 IWBTC থেকে PLN
461,231.68
1 IWBTC থেকে RON
лв551,197.2
1 IWBTC থেকে SEK
kr1,212,633.84
1 IWBTC থেকে BGN
лв211,609.04
1 IWBTC থেকে HUF
Ft42,995,915.84
1 IWBTC থেকে CZK
2,658,417.76
1 IWBTC থেকে KWD
د.ك38,647.16
1 IWBTC থেকে ILS
434,622.16