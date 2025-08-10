Infinite Money Glitch প্রাইস (IMG)
Infinite Money Glitch(IMG) বর্তমানে 0.0025068USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.52MUSD। IMG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IMG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IMG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Infinite Money Glitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00039553 ছিল।
গত 30 দিনে, Infinite Money Glitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013332643 ছিল।
গত 60 দিনে, Infinite Money Glitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011370248 ছিল।
গত 90 দিনে, Infinite Money Glitch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0047510516689047095 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00039553
|+18.73%
|30 দিন
|$ -0.0013332643
|-53.18%
|60 দিন
|$ -0.0011370248
|-45.35%
|90 দিন
|$ -0.0047510516689047095
|-65.46%
Infinite Money Glitch এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+4.02%
+18.73%
-29.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.
Infinite Money Glitch (IMG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IMGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
