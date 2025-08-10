Indexed Finance প্রাইস (NDX)
Indexed Finance(NDX) বর্তমানে 0.00323547USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.15KUSD। NDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Indexed Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000768333736701227 ছিল।
গত 30 দিনে, Indexed Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007376544 ছিল।
গত 60 দিনে, Indexed Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006209086 ছিল।
গত 90 দিনে, Indexed Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000805251317777032 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000768333736701227
|-19.19%
|30 দিন
|$ +0.0007376544
|+22.80%
|60 দিন
|$ -0.0006209086
|-19.19%
|90 দিন
|$ -0.000805251317777032
|-19.92%
Indexed Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.71%
-19.19%
+5.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.
Indexed Finance (NDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
