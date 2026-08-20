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IncomRWA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0222923 USD। IRWA-এর মার্কেট ক্যাপ 1,687,287 USD। IRWA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!IncomRWA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0222923 USD। IRWA-এর মার্কেট ক্যাপ 1,687,287 USD। IRWA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

IRWA সম্পর্কে আরও

IRWA প্রাইসের তথ্য

IRWA কী

IRWA হোয়াইটপেপার

IRWA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

IRWA টোকেনোমিক্স

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IncomRWA প্রাইস (IRWA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 IRWA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02228788
$0.02228788$0.02228788
-0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
IncomRWA (IRWA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:43:57 (UTC+8)

IncomRWA-এর আজকের প্রাইস

আজ IncomRWA (IRWA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0222923, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.80% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IRWA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি IRWA-এর জন্য $ 0.0222923

IncomRWA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,687,287 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 75.69M IRWA। গত 24 ঘণ্টায়, IRWA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02193058 (নিম্ন) এবং $ 0.02367074 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03152589 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01401945

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IRWA গত ঘণ্টায় -0.51% এবং গত 7 দিনে -1.78% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.02K-তে পৌঁছেছে।

IncomRWA (IRWA) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 3.02K
$ 3.02K$ 3.02K

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

75.69M
75.69M 75.69M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

IncomRWA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.69M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.02K। IRWA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 75.69M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.23M

IncomRWA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.02193058
$ 0.02193058$ 0.02193058
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02367074
$ 0.02367074$ 0.02367074
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.02193058
$ 0.02193058$ 0.02193058

$ 0.02367074
$ 0.02367074$ 0.02367074

$ 0.03152589
$ 0.03152589$ 0.03152589

$ 0.01401945
$ 0.01401945$ 0.01401945

-0.51%

-5.80%

-1.78%

-1.78%

IncomRWA (IRWA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, IncomRWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001373609979729313 ছিল।
গত 30 দিনে, IncomRWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0026219913 ছিল।
গত 60 দিনে, IncomRWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0054976846 ছিল।
গত 90 দিনে, IncomRWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000048941908913 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001373609979729313-5.80%
30 দিন$ -0.0026219913-11.76%
60 দিন$ -0.0054976846-24.66%
90 দিন$ +0.000000048941908913+0.00%

IncomRWA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য IncomRWA (IRWA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, IRWA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
IncomRWA (IRWA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, IncomRWA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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IncomRWA সম্পর্কে

IRWA-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk2.741211237887068604000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -5.80% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

IncomRWA-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, IRWA উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

IRWA-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের IRWA বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

IncomRWA-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk2.6967317122675268584000 থেকে Tk2.9107134973557214952000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

IRWA-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং IRWA-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: IncomRWA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:43:57 (UTC+8)

IncomRWA (IRWA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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