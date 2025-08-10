Inception Restaked stETH Symbiotic প্রাইস (INWSTETHS)
Inception Restaked stETH Symbiotic(INWSTETHS) বর্তমানে 4,392.97USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 422.41KUSD। INWSTETHS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INWSTETHS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INWSTETHS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Inception Restaked stETH Symbiotic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Inception Restaked stETH Symbiotic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,922.2630729870 ছিল।
গত 60 দিনে, Inception Restaked stETH Symbiotic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,628.2165509580 ছিল।
গত 90 দিনে, Inception Restaked stETH Symbiotic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,319.515565172926 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +1,922.2630729870
|+43.76%
|60 দিন
|$ +1,628.2165509580
|+37.06%
|90 দিন
|$ +1,319.515565172926
|+42.93%
Inception Restaked stETH Symbiotic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+3.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 INWSTETHS থেকে VND
₫115,601,005.55
|1 INWSTETHS থেকে AUD
A$6,721.2441
|1 INWSTETHS থেকে GBP
￡3,250.7978
|1 INWSTETHS থেকে EUR
€3,734.0245
|1 INWSTETHS থেকে USD
$4,392.97
|1 INWSTETHS থেকে MYR
RM18,626.1928
|1 INWSTETHS থেকে TRY
₺178,662.0899
|1 INWSTETHS থেকে JPY
¥645,766.59
|1 INWSTETHS থেকে ARS
ARS$5,818,488.765
|1 INWSTETHS থেকে RUB
₽351,393.6703
|1 INWSTETHS থেকে INR
₹385,351.3284
|1 INWSTETHS থেকে IDR
Rp70,854,344.9191
|1 INWSTETHS থেকে KRW
₩6,101,308.1736
|1 INWSTETHS থেকে PHP
₱249,301.0475
|1 INWSTETHS থেকে EGP
￡E.213,234.7638
|1 INWSTETHS থেকে BRL
R$23,853.8271
|1 INWSTETHS থেকে CAD
C$6,018.3689
|1 INWSTETHS থেকে BDT
৳533,042.9798
|1 INWSTETHS থেকে NGN
₦6,727,350.3283
|1 INWSTETHS থেকে UAH
₴181,473.5907
|1 INWSTETHS থেকে VES
Bs562,300.16
|1 INWSTETHS থেকে CLP
$4,243,609.02
|1 INWSTETHS থেকে PKR
Rs1,244,791.9792
|1 INWSTETHS থেকে KZT
₸2,370,710.1902
|1 INWSTETHS থেকে THB
฿141,980.7904
|1 INWSTETHS থেকে TWD
NT$131,349.803
|1 INWSTETHS থেকে AED
د.إ16,122.1999
|1 INWSTETHS থেকে CHF
Fr3,514.376
|1 INWSTETHS থেকে HKD
HK$34,440.8848
|1 INWSTETHS থেকে MAD
.د.م39,712.4488
|1 INWSTETHS থেকে MXN
$81,577.4529
|1 INWSTETHS থেকে PLN
zł15,990.4108
|1 INWSTETHS থেকে RON
лв19,109.4195
|1 INWSTETHS থেকে SEK
kr42,040.7229
|1 INWSTETHS থেকে BGN
лв7,336.2599
|1 INWSTETHS থেকে HUF
Ft1,490,622.5804
|1 INWSTETHS থেকে CZK
Kč92,164.5106
|1 INWSTETHS থেকে KWD
د.ك1,339.85585
|1 INWSTETHS থেকে ILS
₪15,067.8871