Incept প্রাইস (INCEPT)
Incept(INCEPT) বর্তমানে 6.58USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 65.78KUSD। INCEPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INCEPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INCEPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Incept থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Incept থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.2718464380 ছিল।
গত 60 দিনে, Incept থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.8150647060 ছিল।
গত 90 দিনে, Incept থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +3.2718464380
|+49.72%
|60 দিন
|$ +1.8150647060
|+27.58%
|90 দিন
|$ 0
|--
Incept এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+15.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Incept (INCEPT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। INCEPTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 INCEPT থেকে VND
₫173,152.7
|1 INCEPT থেকে AUD
A$10.0674
|1 INCEPT থেকে GBP
￡4.8692
|1 INCEPT থেকে EUR
€5.593
|1 INCEPT থেকে USD
$6.58
|1 INCEPT থেকে MYR
RM27.8992
|1 INCEPT থেকে TRY
₺267.6086
|1 INCEPT থেকে JPY
¥967.26
|1 INCEPT থেকে ARS
ARS$8,715.21
|1 INCEPT থেকে RUB
₽526.3342
|1 INCEPT থেকে INR
₹577.1976
|1 INCEPT থেকে IDR
Rp106,129.0174
|1 INCEPT থেকে KRW
₩9,138.8304
|1 INCEPT থেকে PHP
₱373.415
|1 INCEPT থেকে EGP
￡E.319.3932
|1 INCEPT থেকে BRL
R$35.7294
|1 INCEPT থেকে CAD
C$9.0146
|1 INCEPT থেকে BDT
৳798.4172
|1 INCEPT থেকে NGN
₦10,076.5462
|1 INCEPT থেকে UAH
₴271.8198
|1 INCEPT থেকে VES
Bs842.24
|1 INCEPT থেকে CLP
$6,356.28
|1 INCEPT থেকে PKR
Rs1,864.5088
|1 INCEPT থেকে KZT
₸3,550.9628
|1 INCEPT থেকে THB
฿212.6656
|1 INCEPT থেকে TWD
NT$196.742
|1 INCEPT থেকে AED
د.إ24.1486
|1 INCEPT থেকে CHF
Fr5.264
|1 INCEPT থেকে HKD
HK$51.5872
|1 INCEPT থেকে MAD
.د.م59.4832
|1 INCEPT থেকে MXN
$122.1906
|1 INCEPT থেকে PLN
zł23.9512
|1 INCEPT থেকে RON
лв28.623
|1 INCEPT থেকে SEK
kr62.9706
|1 INCEPT থেকে BGN
лв10.9886
|1 INCEPT থেকে HUF
Ft2,232.7256
|1 INCEPT থেকে CZK
Kč138.0484
|1 INCEPT থেকে KWD
د.ك2.0069
|1 INCEPT থেকে ILS
₪22.5694